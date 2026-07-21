Polski klub wycofuje się z ligi na 100-lecie istnienia. Dramatyczny komunikat

"Niestety, pomimo pełnego zaangażowania, determinacji i podejmowanych wysiłków, nie udało się zapewnić Klubowi finansowania, które gwarantowałoby stabilne i bezpieczne funkcjonowanie drużyny seniorów na poziomie Betclic III Ligi" - to fragment komunikatu opublikowanego przez Skrę Częstochowa.

W efekcie klub wycofał się z rozgrywek III ligi. Za taki stan rzeczy współodpowiedzialnością obarcza PZPN. Futbolowa centrala miała nie wypłacić Skrze należnych środków z programu Pro Junior System. Powód zaniechania nie został jednak wskazany.

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Jeszcze w 2023 roku Skra występowała na bezpośrednim zapleczu Ekstraklasy. Następny sezony spędziła w II lidze. A dwa kolejne - szczebel niżej.

W cyklu 205/26 drużyna do końcowej fazy biła się o awans. Ostatecznie zakończyła rozgrywki na czwartym miejscu w tabeli. Sportowo była gotowa na podjęcie kolejnej próby.

Dokładnie przed 10 dniami doszło pod Jasną Górą do zmiany szkoleniowca. Dariusza Klaczę zastąpił Tomasz Szymczak. Już wie, że z posadą żegna się błyskawicznie - jeszcze przed oficjalnym debiutem.

"Dalsze uczestnictwo w rozgrywkach bez zagwarantowania środków pozwalających na pełne pokrycie związanych z tym kosztów mogłoby prowadzić do powstania kolejnych zobowiązań, których Klub nie byłby w stanie terminowo regulować" - to dalszy fragment komunikatu Skry, która w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia.

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Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP





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