Polski klub wycofuje się z ligi na 100-lecie istnienia. Dramatyczny komunikat

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W minionym sezonie Skra Częstochowa niemal do mety zmagań walczyła o powrót do II ligi. Ostatecznie zakończyła rozgrywki na czwartej lokacie. Klub borykał się z kłopotami finansowymi, ale nikt nie dopuszczał do siebie najczarniejszego scenariusza. Tymczasem ten właśnie się spełnił. Drużyna wycofuje się z rywalizacji, a współodpowiedzialnością za taki stan rzeczy... obarczony został PZPN.

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Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP

"Niestety, pomimo pełnego zaangażowania, determinacji i podejmowanych wysiłków, nie udało się zapewnić Klubowi finansowania, które gwarantowałoby stabilne i bezpieczne funkcjonowanie drużyny seniorów na poziomie Betclic III Ligi" - to fragment komunikatu opublikowanego przez Skrę Częstochowa.

W efekcie klub wycofał się z rozgrywek III ligi. Za taki stan rzeczy współodpowiedzialnością obarcza PZPN. Futbolowa centrala miała nie wypłacić Skrze należnych środków z programu Pro Junior System. Powód zaniechania nie został jednak wskazany.

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Jeszcze w 2023 roku Skra występowała na bezpośrednim zapleczu Ekstraklasy. Następny sezony spędziła w II lidze. A dwa kolejne - szczebel niżej.

W cyklu 205/26 drużyna do końcowej fazy biła się o awans. Ostatecznie zakończyła rozgrywki na czwartym miejscu w tabeli. Sportowo była gotowa na podjęcie kolejnej próby.

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"Dalsze uczestnictwo w rozgrywkach bez zagwarantowania środków pozwalających na pełne pokrycie związanych z tym kosztów mogłoby prowadzić do powstania kolejnych zobowiązań, których Klub nie byłby w stanie terminowo regulować" - to dalszy fragment komunikatu Skry, która w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia.

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Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP


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