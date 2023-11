Polski klub ustawiał mecze? Kolejna odsłona afery

Drugoligowy Hutnik Kraków dwa ostatnie spotkania przegrał w kuriozalnych okolicznościach, więc klub zwrócił się do Polskiego Związki Piłki Nożnej z prośbą o weryfikację czy nie doszło do tzw. match-fixingu. Teraz jednak Hutnik łagodzi stanowisko. - Nie mamy żadnych dowodów na to, że w ostatnich dwóch meczach doszło do ustawiania meczów i też ich nie szukamy - przekonuje Artur Trębacz, prezes drugoligowca.