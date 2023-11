⁠Polski klub rozgrywa mecze bez kibiców. Wszystkiemu winne PKP

Sezon 2022/23 był dla Skry Częstochowa wyjątkowo nieudany. Drużyna po serii pięciu kolejnych porażek zajęła 16. miejsce w Fortuna 1. Lidze i spadła do II ligi. Ambicje na awans do Ekstraklasy trzeba było zatem odłożyć na później. Mecze domowe Skra rozgrywała w Bełchatowie, ponieważ jej obiekt nie spełniał wymogów i nie został dopuszczony do użytku w 1. lidze.

Wraz ze spadkiem do II ligi drużyna wróciła do Częstochowy. Mimo to "Skrzacy" nie mogli liczyć na doping swoich kibiców. Jakiś czas temu stadion Skry przeszedł modernizację, jednak nie posiada trybun, które nie zostały uwzględnione w projekcie. Wszystko to ma związek z nietypową sytuacją związaną z terenem, na którym się znajduje.

Stadion Skry dalej bez kibiców. Wszystkiemu winne PKP?

Jak się okazuje, teren na którym znajduje się obiekt nie należy do miasta, ani do klubu. Jest własnością Polskich Linii Kolejowych. Jeśli klub chce rozbudować stadion, musi się ubiegać wcześniej o uzyskanie zgody ze strony PKP. Obok obiektu leżą tory kolejowe, co skutecznie uniemożliwia rozwiązanie kuriozalnej dla klubu sytuacji, a co za tym idzie, wybudowanie trybun dla kibiców.

Trwają rozmowy z władzami PKP, a klub liczy, że uda się wynegocjować postawienie przynajmniej jednej trybuny. W związku z umową najmu terenu Skra ponosi miesięcznie ogromne koszty. Za samą dzierżawę rocznie klub z Częstochowy płaci w granicach 60 000 złotych. Nie stać go na dalsze wydatki tego rzędu.

Częstochowski magisteriat w rozmowie z redakcją "WP Sportowe Fakty" zdradził, że kwestia porozumienia klubu z PKP jest bardzo problematyczna.

- Podstawowym problemem jest fakt, że działka, na której miałaby stanąć trybuna, należy do PKP, a miasto nie może inwestować na nie swoim gruncie. Prowadzimy zatem negocjacje dotyczące przekazania przez spółkę Polskie Koleje Państwowe SA części działki. Obecnie - w opinii PKP - możliwy jest ich finał w postaci zamiany nieruchomości z miastem - stwierdził rzecznik UM Częstochowy, Włodzimierz Tutaj.

Skra Częstochowa po 18 kolejkach zajmuje 5. miejsce w tabeli II ligi. W najbliższej kolejce zmierzy się z Hutnikiem Kraków.

Stadion Skry Częstochowa / Lukasz Sobala / PressFocus / Newspix

Młodzi Piłkarze chętnie pomagają w przygotowywaniu stadionu Skry do meczu / Lukasz Sobala / PressFocus / Newspix

Stadion Skry Częstochowa nie spełniał dawniej wymogów licencyjnych w Fortuna 1. Lidze / INTERIA.PL