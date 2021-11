Polski klub przełożył mecze. Piłkarze zaangażowani w obronę granicy

Twardy Świętoszów to drużyna występująca w jeleniogórskiej klasie okręgowej. W 12 meczach drużyna zdobyła osiem punktów i zajmuje 15. miejsce. Do końca rundy jesiennej zespół miał rozegrać jeszcze cztery spotkania. Twardy miał mierzyć się z Olimpią Kowary, Victorią Jelenia Góra, Włókniarzem Mirsk oraz liderem rozgrywek BKS-em Bolesławiec.

Klub złożył wniosek do Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej wniosek o przełożenie spotkań. Piłkarskie władze na tę prośbę przystały.





Piłkarze zaangażowani w obronę granicy z Białorusią

Powód jest bardzo nietypowy. Nie są nim, częste na niższych poziomach rozgrywkowych, problemy finansowe, czy organizacyjne. Spotkania trzeba było przełożyć ponieważ większość drużyny zaangażowana jest w obronę granicy z Białorusią.



W drużynie grają bowiem żołnierze. Skierowano ich do Kuźnicy, gdzie zmagają się z hordą imigrantów próbujących przedostać się do Unii Europejskiej z terenu Białorusi. W efekcie drużyna została zdekompletowana. Nie dokończy rundy jesiennej w terminie. Zrobi to dopiero na wiosnę.



