Polski klub nie płaci. Piłkarz apeluje o zabranie licencji

- To jest niemożliwe co tu się dzieje! Ten ukraiński obrońca sprokurował chyba siedem rzutów karnych. Tu chyba coś jest nie tak! - denerwował się jeden z bywalców stadiony przy ul. Krakusa w Elblągu w rundzie jesiennej mając na myśli Badri Akubardiję , Ukraińca gruzińskiego pochodzenia.

- Pobyt zawodników z Ukrainy w Elblągu to bardzo zagadkowa sprawa. Z tego co wiem nie brali pieniędzy za grę, za to przyjechali całymi rodzinami, wynajęli mieszkania na starówce (koszt rzędu 3-4 tysięcy złotych), jeździli samochodami marki Lexus, a bramkarz Kazakow Tucsonem. Ten ostatni nawet jak nie był w kadrze meczowej podążał za drużyny na spotkania wyjazdowe - mówi nam osoba związana z elbląskim klubem.

Kłopoty Concordii Elbląg

Ten ostatni, Yudai Miyamoto wyciągnął na światło dzienne inną bulwersującą kwestię, która ewidentnie leży po stronie klubu. Azjata na twitterze napisał, że "klub zalega mu 5 tysięcy złotych i należy zabrać licencję, by ukrócić tego rodzaju praktyki". Piłkarz pisze, że ma profesjonalny kontrakt, nie wiadomo czy nie doszło tu do nieporozumienia.

- Chodziło zapewne o to, by Mirek dosypał kilka groszy do budżetu Olimpii. Nie było na to szans. Concordia to ukochane dziecko Pelców, nie ma możliwości, by je oddali - mówi nam osoba dobrze zorientowana w meandrach elbląskiej piłki.