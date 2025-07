Polski futbol w żałobie. Nie żyje Zygmunt Ziober. Miał 69 lat

Piłka nożna nie była jednak jedynym jego zajęciem i sposobem na zarobek. Działał on bowiem również jako biznesmen - prowadził Biuro Turystyczne "Albatros" , zarządzał również jednym z hoteli w Przemyślu. Nic więc dziwnego, że śmierć 69-latka poruszyła tak wiele osób.

Informację o tragicznej śmierci arbitra piłkarskieg o przekazał w niedzielę późnym wieczorem portal "Przemyśl. Nasze Miasto". Dokładna przyczyna śmierci 69-latka nie została jednak podana do opinii publicznej.

Śmierć Zygmunta Ziobera wstrząsnęła światem futbolu. Byłego arbitra pożegnali m.in. jego byli koledzy po fachu - Ryszard Wójcik i Michał Listkiewicz . "Zygmunt był jednym z moich częstych towarzyszy wyjazdów. (...) Myślę, że ta nasza więź była nie tylko wynikiem naszych wspólnych zainteresowań, wspólnego sędziowania, ale po prostu bardzo dobrze żeśmy się rozumieli. I to chyba stąd wyniknęło, że ta wczorajsza informacja była tak, szczególnie dla mnie, trudna. Ale z drugiej strony: pozytywna - w środę pożegnałem się z nim, kiedy jeszcze był w miarę sprawny, w pełni komunikatywny. T rochę mi lżej, że odszedł człowiek, z którym zdążyłem się pożegnać " - wyjawił Wójcik, cytowany przez TVP Sport.

Informacja o śmierci Ziobera poruszyła także Mieczysława Golbę, prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. "Z przykrością dowiedziałem się o śmierci wieloletniego naszego byłego sędziego należącego do struktur Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Wobec ciosu, który spadł na rodzinę, niełatwo znaleźć słowa otuchy. Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić. Jego najbliższym składam najszczersze wyrazy współczucia z powodu odejścia naszego przyjaciela Zygmunta na wieczny odpoczynek do Pana" - przekazał, cytowany przez portal "Przemyśl. Nasze Miasto".