Kamil Różański swoją przygodę z futbolem zaczynał od występów na boisku. W trakcie swojej kariery reprezentował barwy m.in. Mławianki Mława. Po zakończeniu piłkarskiej przygody mężczyzna z pasją oddał się pracy trenerskiej. Prowadził młodzież m.in. w Ursusie Warszawa, a także w stołecznej akademii Borussii Dortmund, gdzie miał okazję przekazywać wiedzę i kształtować kolejne pokolenia zawodników. Ci, którzy mieli okazję z nim współpracować, podkreślają, że jego entuzjazm, profesjonalizm i serdeczność czyniły z niego wyjątkową postać.

Roman Kosecki: Dzisiaj z kulawą nogą wychodzę i gram lepiej od niektórych piłkarzy Legii. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nie żyje Kamil Różański. Zmarł po długiej walce z poważną chorobą

To właśnie Ursus Warszawa w piątkowy poranek przekazał światu informacje o tragicznej śmierci trenera. Klub pożegnał go poruszającymi słowami, podkreślając, że był nie tylko znakomitym trenerem, ale przede wszystkim człowiekiem o wielkim sercu i ogromnej pasji do pracy z dziećmi.

"Z ogromnym żalem żegnamy Kamila - Trenera Akademii RKS Ursus, Człowieka o wielkim sercu, pasji do pracy z dziećmi i wyjątkowej energii. Kamil odchodzi od nas po ciężkiej chorobie, w której kolejny raz pokazał nam przykład pokory, determinacji i charakteru prawdziwego Wojownika. Tracimy nie tylko Trenera, ale przede wszystkim serdecznego Kolegę, Przyjaciela, Mentora i Człowieka, który miał realny wpływ na życie i rozwój młodych zawodników. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Kamila składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tym trudnym czasie. Cała Społeczność RKS URSUS łączy się z Wami w bólu i żałobie. Spoczywaj w pokoju, Trenerze. Do zobaczenia na niebieskich boiskach" - napisano w komunikacie.

Rozwiń

Cenionego trenera pożegnał także klub Mławianka Mława. "Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nasz wychowanek, były zawodnik Mławianki, Kamil Różański, nie żyje. Wyrazy współczucia dla całej rodziny" - przekazano w oświadczeniu drużyny.

Rozwiń