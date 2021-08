Polski bramkarz zrobił błąd w ostatniej minucie. Gol, porażka i euforia kibiców rywali

Maksymilian Stryjek, który na Wyspach jest kojarzony bardziej jako Max Stryjek, bramkarzem Livingston jest od 2020 roku. Wcześniej bramkarz wywodzący się z Polonii Warszawa był piłkarzem Sunderlandu, w którym jednak nie zadebiutował - był za to wypożyczany do niższych lig angielskich (Boston United, Accrington Stanley i Eastleigh). Stryjek dziś ma 25 lat, przed laty był bramkarzem reprezentacji Polski do lat 16, 17 i 18.



CZYTAJ TEŻ: Sześcioletni kibic Sunderlandu zmarł po ciężkiej chorobie. Łączyła go wielka przyjaźń z napastnikiem





Błąd Stryjka w meczu Livingston - Aberdeen

Reklama

W meczu Livingston - Aberdeen w 2. kolejce Scottish Premiership długo utrzymywał się remis 1-1, ale 94. minucie James McKenzie z Aberdeen zdecydował się na strzał rozpaczy. Piłka uderzona z 20-kilku metrów leciała w środek bramki, Maksymilian Stryjek próbował ją złapać, ale ta wyleciała mu z rąk. Piłkarze i kibice Aberdeen oszaleli z radości. Fani byli w takiej euforii, że wbiegli na murawę.





21-letni Jack McKenzie zdobył tym samym swojego pierwszego gola w karierze.



BN