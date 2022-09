Polski bramkarz zamienia Premier League na Szampanię

Oprac.: Artur Szczepanik Piłka nożna

Mateusz Lis ma zostać wypożyczony z Southampton FC do klubu Ligue 1, Troyes AC. Polski bramkarz w zespole „Świętych” jest obecnie czwarty w kolejce do bronienia. We Francji walczyłby o miejsce w pierwszym składzie.

Zdjęcie Mateusz Lis / Marcin Pirga / Newspix