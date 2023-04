Polski bramkarz podbija TikToka. Ma przy tym ważny apel

Sewerym Kiełpin ma 35 lat. Od 1 lipca zeszłego roku oficjalnie pozostaje wolnym zawodnikiem po tym, jak rozstał się z Motorem Lublin. Wcześniej występował także w Stali Mielec, natomiast kibice najmocniej utożsamiają go z Wisłą Płock. W barwach "Nafciarzy" grał przez sześć lat. Wraz z klubem awansował z II do I ligi, a następnie do Ekstraklasy. Jego przygoda na Mazowszu dobiegła końca w lipcu 2018 roku.