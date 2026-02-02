Polska zbojkotowała mecz. Wszystko na nic. FIFA zmieniła zdanie, Rosja triumfuje
Rosja funkcjonuje poza strukturami światowego futbolu od czterech lat, ale wygląda na to, że taki stan rzeczy ulegnie niebawem zmianie. Gianni Infantino oznajmił, że najwyższa pora dopuścić rosyjskie drużyny do rywalizacji międzynarodowej. - Musimy to zrobić. Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów. Wywołała jedynie jeszcze więcej frustracji i nienawiści - tłumaczy szef FIFA w podcaście "The World".
W lutym 2022 roku Polska była pierwszym krajem, który stanowczo i kategorycznie wykluczył możliwość jakiejkolwiek rywalizacji z piłkarską reprezentacją Rosji. To był nasz półfinałowy rywal w barażach o awans do mundialu w Katarze. Prezes PZPN Cezary Kulesza postawił sprawę jasno: "Nie gramy".
Dopiero wtedy rosyjskie drużyny - klubowe i narodowe - zostały wykluczone ze wszystkich rozgrywek pod szyldem FIFA. Po czterech latach zanosi się na odwilż w tej kwestii. Otwarcie zapowiada to szef FIFA Gianni Infantino.
Rosja wraca do międzynarodowego futbolu? Infantino: Nie powinniśmy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę
Rosjanie obejrzą w tym roku drugi mundial na ekranie. Nie było ich w batalii o mistrzostwo Europy AD 2024. Rozgrywki pucharowe też toczą się bez nich. Taki stan rzeczy może jednak w najbliższej przyszłości ulec zmianie.
Infantino był gościem najnowszego wydania podcastu "The World" prowadzonego przez Yaldę Hakimi. Gospodyni zapytała wprost, czy Rosjan należy przywrócić do wielkiej gry. Usłyszała jednoznaczną odpowiedź.
- Musimy to zrobić. Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów. Wywołała jedynie jeszcze więcej frustracji i nienawiści - oznajmił szef FIFA.
Infantino wskazał w pierwszej kolejności na drużyny młodzieżowe. - Pomocne byłoby umożliwienie dziewczętom i chłopcom z Rosji udziału w meczach piłki nożnej w innych częściach Europy - doprecyzował.
Konkrety? Terminy? Tutaj wciąż mamy więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Nie wiadomo też, jak światowa centrala zamierza sobie poradzić z ewentualnym sprzeciwem ze strony innych członków FIFA.
Szwajcar nie wypowiada się na ten temat. Zamiast tego wybiega już w przyszłość. - Trzeba zapisać w naszych statutach, że nigdy nie powinniśmy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych - proponuje.
To oznacza... zmianę frontu o 180 stopni. W Rosji cierpliwie czekali na taką deklarację. Reszta Europy pozostaje w tym temacie podzielona.