Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska zbojkotowała mecz. Wszystko na nic. FIFA zmieniła zdanie, Rosja triumfuje

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Rosja funkcjonuje poza strukturami światowego futbolu od czterech lat, ale wygląda na to, że taki stan rzeczy ulegnie niebawem zmianie. Gianni Infantino oznajmił, że najwyższa pora dopuścić rosyjskie drużyny do rywalizacji międzynarodowej. - Musimy to zrobić. Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów. Wywołała jedynie jeszcze więcej frustracji i nienawiści - tłumaczy szef FIFA w podcaście "The World".

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi naprzeciw siebie w przyjaznej atmosferze, jeden z nich z rozłożonymi rękami jakby zapraszał do uścisku, w tle kilka osób i kolorowe panele wystawowe.
Gianni Infantino i Władimir Putin. Relacje szefa FIFA z prezydentem Rosji zawsze były więcej niż poprawne MIKHAIL KLIMENTYEVAFP

W lutym 2022 roku Polska była pierwszym krajem, który stanowczo i kategorycznie wykluczył możliwość jakiejkolwiek rywalizacji z piłkarską reprezentacją Rosji. To był nasz półfinałowy rywal w barażach o awans do mundialu w Katarze. Prezes PZPN Cezary Kulesza postawił sprawę jasno: "Nie gramy".

Dopiero wtedy rosyjskie drużyny - klubowe i narodowe - zostały wykluczone ze wszystkich rozgrywek pod szyldem FIFA. Po czterech latach zanosi się na odwilż w tej kwestii. Otwarcie zapowiada to szef FIFA Gianni Infantino.

FIFA ogłosiła, to już oficjalnie. Polska zmienia pozycję w rankingu

Rosja wraca do międzynarodowego futbolu? Infantino: Nie powinniśmy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę

Rosjanie obejrzą w tym roku drugi mundial na ekranie. Nie było ich w batalii o mistrzostwo Europy AD 2024. Rozgrywki pucharowe też toczą się bez nich. Taki stan rzeczy może jednak w najbliższej przyszłości ulec zmianie.

Infantino był gościem najnowszego wydania podcastu "The World" prowadzonego przez Yaldę Hakimi. Gospodyni zapytała wprost, czy Rosjan należy przywrócić do wielkiej gry. Usłyszała jednoznaczną odpowiedź.

- Musimy to zrobić. Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów. Wywołała jedynie jeszcze więcej frustracji i nienawiści - oznajmił szef FIFA.

Zobacz również:

Selekcjoner Jan Urban
Reprezentacja

Polscy kibice zdruzgotani. Do baraży 56 dni. Spełnia się najgorszy koszmar

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Infantino wskazał w pierwszej kolejności na drużyny młodzieżowe. - Pomocne byłoby umożliwienie dziewczętom i chłopcom z Rosji udziału w meczach piłki nożnej w innych częściach Europy - doprecyzował.

    Konkrety? Terminy? Tutaj wciąż mamy więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Nie wiadomo też, jak światowa centrala zamierza sobie poradzić z ewentualnym sprzeciwem ze strony innych członków FIFA.

    Szwajcar nie wypowiada się na ten temat. Zamiast tego wybiega już w przyszłość. - Trzeba zapisać w naszych statutach, że nigdy nie powinniśmy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych - proponuje.

    To oznacza... zmianę frontu o 180 stopni. W Rosji cierpliwie czekali na taką deklarację. Reszta Europy pozostaje w tym temacie podzielona.

    Zobacz również:

    Karol Świderski w koszulce reprezentacji Polski
    Piłka nożna

    Kolejny Polak chce uciec z tej ligi. Oto co zrobił 2 minuty po wejściu na boisko

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Gianni Infantino, szef FIFA
      Gianni Infantino, szef FIFAAFP
      Po lewej tłum ludzi z rosyjskimi flagami zgromadzony na trybunach stadionu, po prawej mężczyzna w eleganckim płaszczu trzymający mikrofon na tle flag w podobnym otoczeniu.
      Dla Władimira Putina sport to przede wszystkim potężne narzędzie propagandyNatalia KOLESNIKOVA / AFP / Maksim Blinov / SPUTNIK / AFPAFP
      Dwóch mężczyzn w garniturach w eleganckim pomieszczeniu trzyma ozdobioną czerwoną i czarną grafiką piłkę do piłki nożnej, jeden z nich trzyma ją obiema rękami, drugi gestykuluje dłonią nad piłką.
      Gianni Infantino nie wyobraża już sobie futbolu bez RosjanMAXIM SHIPENKOV AFP
      DJB: Ciężki powrót Skorupskiego. Kiedy Polak odbuduje się po kontuzji? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja