Polska zbojkotowała mecz. Wszystko na nic. FIFA zmieniła zdanie, Rosja triumfuje

W lutym 2022 roku Polska była pierwszym krajem, który stanowczo i kategorycznie wykluczył możliwość jakiejkolwiek rywalizacji z piłkarską reprezentacją Rosji. To był nasz półfinałowy rywal w barażach o awans do mundialu w Katarze. Prezes PZPN Cezary Kulesza postawił sprawę jasno: "Nie gramy".

Dopiero wtedy rosyjskie drużyny - klubowe i narodowe - zostały wykluczone ze wszystkich rozgrywek pod szyldem FIFA. Po czterech latach zanosi się na odwilż w tej kwestii. Otwarcie zapowiada to szef FIFA Gianni Infantino.

Rosja wraca do międzynarodowego futbolu? Infantino: Nie powinniśmy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę

Rosjanie obejrzą w tym roku drugi mundial na ekranie. Nie było ich w batalii o mistrzostwo Europy AD 2024. Rozgrywki pucharowe też toczą się bez nich. Taki stan rzeczy może jednak w najbliższej przyszłości ulec zmianie.

Infantino był gościem najnowszego wydania podcastu "The World" prowadzonego przez Yaldę Hakimi. Gospodyni zapytała wprost, czy Rosjan należy przywrócić do wielkiej gry. Usłyszała jednoznaczną odpowiedź.

- Musimy to zrobić. Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów. Wywołała jedynie jeszcze więcej frustracji i nienawiści - oznajmił szef FIFA.

Infantino wskazał w pierwszej kolejności na drużyny młodzieżowe. - Pomocne byłoby umożliwienie dziewczętom i chłopcom z Rosji udziału w meczach piłki nożnej w innych częściach Europy - doprecyzował.

Konkrety? Terminy? Tutaj wciąż mamy więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Nie wiadomo też, jak światowa centrala zamierza sobie poradzić z ewentualnym sprzeciwem ze strony innych członków FIFA.

Szwajcar nie wypowiada się na ten temat. Zamiast tego wybiega już w przyszłość. - Trzeba zapisać w naszych statutach, że nigdy nie powinniśmy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych - proponuje.

To oznacza... zmianę frontu o 180 stopni. W Rosji cierpliwie czekali na taką deklarację. Reszta Europy pozostaje w tym temacie podzielona.

Gianni Infantino, szef FIFA AFP

Dla Władimira Putina sport to przede wszystkim potężne narzędzie propagandy Natalia KOLESNIKOVA / AFP / Maksim Blinov / SPUTNIK / AFP AFP

Gianni Infantino nie wyobraża już sobie futbolu bez Rosjan MAXIM SHIPENKOV AFP

