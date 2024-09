Polska walczy z pogodowym armagedonem. "Stadion pod wodą"

Fatalne wieści docierają do nas z Dolnego Śląska. Jak przekazał Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku za pośrednictwem mediów społecznościowych, w wyniku intensywnych opadów deszczu zalany został tamtejszy stadion. Jest to bez wątpienia niezwykle bolesna wiadomość dla zawodników MKS-u Nysa Kłodzko, którzy na co dzień trenują i rozgrywają mecze na tym obiekcie.