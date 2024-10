Polska walczy o wielki turniej, a tu takie wieści. To może być mocny cios

Euro 2029 kobiet łakomym kąskiem dla federacji. Czy Polska zorganizuje kluczową imprezę?

Współgospodarzami męskiego Euro 2032 będą Włochy i Turcja , które prawdopodobnie wykorzystają po pięć stadionów w każdym kraju do rozegrania turnieju z udziałem 24 drużyn. Prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej Gabriele Gravina powiedział cytowany w oświadczeniu, że organizacja Euro 2029 może być "aktem szacunku" dla miast i stadionów, które prawdopodobnie nie będą zaangażowane w Euro 2032.

Po drugiej stronie Alp, w sąsiedniej Szwajcarii , gospodarz kobiecego Euro 2025 rozpoczął we wtorek sprzedaż biletów na swój turniej. Dystrybucja wejściówek rozpoczęła się na lodowcu Aletsch na "szczycie Europy" - obok najwyżej położonej stacji kolejowej na kontynencie (3454 m n.p.m.). Z tej okazji drużyny międzynarodowe i młodzieżowe strzelały rzuty karne na zaśnieżonym boisku opodal szczytu Jungfraujoch.

Do sprzedaży przeznaczono ponad 250 000 biletów w cenach od 25 do 90 franków szwajcarskich. UEFA spodziewa się, że na turniej do Szwajcarii przyjedzie 150 000 zagranicznych gości. Wraz z karnetami na mecz otrzymają oni darmowy transport publiczny.