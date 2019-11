Reprezentacja Polski do lat 20 zremisowała ze swoimi rówieśnikami z Norwegii 1-1. Prowadzenie Norwegom, po rzucie karnym, dał Markus Solbakken. W doliczonym czasie wyrównał Dawid Kurminowski.

W pierwszej połowie przeważali Polacy. Brakowało im jednak skuteczności. Kilka razy nadziali się tez na groźne kontry rywali. Norwegowie mieli najlepszą sytuację w 32. minucie, ale strzał Eliasa Kristoffersena Hagena, z ostrego kąta, obronił Bartosz Mrozek.

Druga połowa rozpoczęła się podobnie. Polacy byli lepsi, ale nie potrafili udokumentować przewagi bramkami. W 57. minucie po indywidualnej akcji uderzał Michał Skóraś, ale Mads Christiansen złapał piłkę.

Jednak Norwegowie się nie poddawali. W 62. minucie wywalczyli rzut karny. Jakub Bednarczyk został ukarany żółtą kartką za wejście nakładką w Tobiasa Christensena. Do "jedenastki" podszedł Markus Solbakken i mimo, że się poślizgnął, zdołał zmylić polskiego bramkarza i dał prowadzenie swojej drużynie.

Wydawało się, że Norwegowie do końca zdołają utrzymać prowadzenie, ale Polacy walczyli do końca. Próbowali zaskoczyć rywali po stałych fragmentach gry i udało się to w doliczonym czasie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłkę głową zgrał Karol Czubak. Na długim słupku znalazł się Dawid Kurminowski, który z metra trafił do siatki.

Polska U20 - Norwegia U20 1-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Solbakken (62.), 1-1 Kurminowski (90.+1)

Polska: Mrozek (81. Górski) - Piątkowski (46. Bednarczyk), Bondarenko (81. Czubak), Szota - Kiwior, Poręba, Makowski, Rakoczy (69. Stasiak), Puchacz - Kurminowski, Skóraś.

Norwegia: Christiansen - Roesler, Sandberg, Hagen (46. Gibson) - Solbakken (81. Ugland), Wallem (46. Skogen), Christensen (90. Mikkelsen), Williams - Jarl, Botheim, Pedersen.

