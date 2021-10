Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Polacy fatalnie rozpoczęli eliminacje. W pierwszym meczu niespodziewanie ulegli Finlandii 1-3.



Malta wydaje się dużo słabszym rywalem. Podopieczni Mariusza Rumaka będą zdecydowanymi faworytami i będą chcieli udowodnić, że są klasowym zespołem.



W naszej grupie, gra jeszcze Ukraina, która po zwycięstwach nad Maltą i Finlandią, jest liderem. Finowie, z trzema punktami, zajmują drugie miejsce.



Polacy od początku przeważali. Mecz przebiegał pod ich dyktando. Kulało jednak wykończenie. Wszystkie akcje kończyły się w momencie ostatniego podania, które za każdym razem było niecelne.



W 20. minucie, po kilku nieudanych próbach, w końcu Mariusz Fornalczyk, celnie dograł w polu karnym do Adriana Bukowskiego, który precyzyjnie uderzył i dał Polakom prowadzenie.



Później "Biało-Czerwoni" nadal przeważali, ale nie atakowali już z takim impetem. W 37. minucie zdobyli jednak kolejną bramkę. Po rzucie rożnym do siatki trafił Daniel Hoyo-Kowalski. Do przerwy utrzymało się dwubramkowe prowadzenie Polski.





Polska U19 - Malta U19 2-0 - trwa przerwa

Bramka: 1-0 Bukowski (20.), 2-0 Hoyo-Kowalski (37.)