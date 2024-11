"To było coś niesamowitego, grać z takim zawodnikiem. Jan Furtok był wybitnym piłkarzem, który zrobił wielką karierę na poziomie międzynarodowym" - dodaje Tomasz Hajto, który miał przyjemność grać z Furtokiem po jego powrocie do Polski. "Miałem przyjemność grać z Janem po jego powrocie z zagranicy. Pamiętam, że w meczu Górnik Zabrze - GKS Katowice w Zabrzu strzelił wtedy bramkę. To był niesamowity zawodnik. Przypomnijmy, 188 meczów w Bundeslidze, 59 bramek i 32 asysty, a w meczach Pucharu UEFA 13 bramek i 12 asyst" - uzupełnia Hajto.