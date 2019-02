Polska przegrała z Rosją w meczu towarzyskim

Futsalowa reprezentacja Polski przegrała z Rosją 1-2 (0-2) w towarzyskim meczu rozegranym w Opolu.



Rewanżowy mecz rozegrany zostanie w niedzielę o 17.00 w Nysie.



Polacy mogli prowadzić w pierwszej minucie, ale po strzale Mikołaja Zastawnika piłka odbiła się od słupka. Rosjanie odpowiedzieli akcją, po której podyktowany został rzut karny. Pewnie wykorzystał go Rusłan Kudzew. Wicemistrzowie świata przed przerwą byli skuteczniejsi i w 15. minucie po sprytnym rozegraniu rzutu rożnego podwyższyli prowadzenie.



Początek drugiej połowy należał do biało-czerwonych. Świetne okazje do zdobycia gola mieli Zastawnik i Michał Kubik. Obaj strzelili niecelnie.



Rosjanie też mieli swoje okazje, po jednej z ich akcji gospodarzy uratowała poprzeczka. W przedostatniej minucie kontaktową bramkę dla Polski zdobył Kubik. Chwilę potem trener Błażej Korczyński wycofał bramkarza, ale wynik się nie zmienił.



Polska - Rosja 1-2 (0-2)

Bramki: Michał Kubik (39) - Rusłan Kudzew (2-rzut karny), Iwan Cziszkała (15)