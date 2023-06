Polska pokonała giganta. Trener w tarapatach, właśnie usłyszał twarde ultimatum

Przed Flickiem ostatnia szansa. Jeśli zawiedzie, z posadą może się pożegnać już we wrześniu

Takie wyniki notuje drużyna, która już za rok pełnić będzie rolę gospodarza finałów Euro 2024. Do niedawna w Niemczech wszyscy wierzyli, że drużyna budowana przez Flicka sięgnie przed własną publicznością po tytuł mistrzowski. Teraz jednak media niemal jednym głosem zadają to samo pytanie: Czy to na pewno właściwy człowiek do realizacji wyznaczonego zadania?