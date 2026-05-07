Polska podjęła decyzję ws. mundialu. A jednak, burza po wyborze tego imienia

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

PZPN oficjalnie ogłosił decyzję dotyczącą wyboru imienia maskotki na organizowany w Polsce młodzieżowy mundial kobiet. Kibice z niedowierzaniem przyjęli wiadomości zawarte w komunikacje federacji. "Co to jest w ogóle za imię?, "To jest żart, prawda?", "Co to ma wspólnego z Polską?" - dopytują w licznych komentarzach w sieci.

article cover
Cezary Kulesza na konferencji prasowej ws. organizacji w Polsce mundialu U20 kobietPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie ogłosił decyzję dotyczącą kobiecego młodzieżowego mundialu, który odbędzie się u nas w tym roku. I tak oficjalną maskotką Mistrzostw Świata FIFA U-20 Kobiet w Polsce została Islana. "To symbol dynamicznego rozwoju piłki nożnej kobiet, uosobienia kreatywności i energii. Jest inspirowana słowiańskim folklorem, reprezentuje ducha, który zamienia wydarzenia na boisku w czystą, nieskrępowaną radość" - czytamy w uzasadnieniu w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej federacji.

Jak zapewniono, Islana ma być kuzynką pochodzącej ze słowiańskiej mitologii rusałki i wychowywaną w lesie, nad brzegiem jeziora, strażniczą natury. Wedle opowieści, pewnego razu wydarzyło się coś, co odmieniło jej życie. Nocą dostrzegła na jeziorze Gopło czarno-białą piłkę i od tamtej chwili ona oraz właśnie ten przedmiot stały się nierozłączne.

Razem z Islaną FIFA jest gotowa przyjąć i wspierać wszystkie młode zawodniczki, które przybędą do Polski, aby zaprezentować swoje umiejętności
- zapewnia Roberto Grassi, dyrektor ds. turniejów młodzieżowych w FIFA.

Wybór imienia polskiej maskotki spotyka się z burzliwym przyjęciem. Niektórym aż trudno uwierzyć, że postawiono na nazwę, która niekoniecznie od razu kojarzy się z naszym krajem.

Zobacz również:

Nikola Grbić z Aleksandrem Śliwką, który objął funkcję kapitana reprezentacji Polski po Bartoszu Kurku
Reprezentacja siatkarzy

Nikola Grbić jednak nie wybrał Polski. Sam ujawnia, skąd taka decyzja

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Tak nazywa się maskotka mundialu w Polsce. Kibicom trudno uwierzyć

Po ogłoszeniu maskotki mundialu, zawrzało wokół wyboru imienia i samego jej wyglądu. "Co to jest w ogóle za imię?, "To jest żart, prawda?", "To jakiś indyjski model AI projektował?", "Czemu Islana? Czemu nie może być to odniesienie do polskich, tradycyjnych imion? To tak jak z tym Slavko i Slavek - maskotki, których nikt nie chciał kupować", "Wszystko tu jest złe", "Nazwa Islana nie ma bezpośredniego rodowodu w językach słowiańskich ani w polskiej etymologii. Brzmi raczej jak neologizm stworzony na potrzeby globalnego marketingu (łatwy do wymówienia w wielu językach)!", "Nie no, co to jest? Wygląda jak połączenie kosmitki z podrzędnego serialu sci-fi z żabą, imię kojarzące się z absolutnie niczym polskim, vibe jakiejś postaci w darmowym mmorpg. Bardzo słaby potworek", "Islana? Co to ma wspólnego z Polską?" - dopytują z niedowierzaniem internauci na platformie X.

Sprzeciw chyba za wiele jednak nie zmieni. To Islana ma być, jak zapewnia PZPN, "uosobieniem ducha, który zmienia grę w niezrównaną radość - wartość będącą fundamentem nadchodzącego turnieju". A Roberto Grassi dodaje, że dokładane są wszelkie starania, by MŚ FIFA U-20 Kobiet w piłce nożnej w Polsce były wydarzeniem klasy światowej.

W zawodach zaplanowanych w dniach od 5 do 27 września br. wezmą udział 24 najlepsze kobiece reprezentacje narodowe (Polska, jako gospodarz imprezy, została od razu zakwalifikowana do turnieju). Mecze rozgrywane będą na stadionach w czterech miastach: Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Łodzi.

Zobacz również:

Pierwsza dama Marta Nawrocka
Sportowe życie

Najnowszy komunikat od Marty Nawrockiej. Z radością potwierdza jedno

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Cezary Kulesza, prezes PZPN
Cezary Kulesza, prezes PZPNGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Łysy mężczyzna ubrany w ciemny garnitur z krawatem i białą koszulą, z logo FIFA na marynarce, siedzi na tle kolorowej, geometrycznej grafiki.
Roberto Grassi, dyrektor ds. turniejów młodzieżowych w FIFAPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl
Siedmiu mężczyzn w garniturach i eleganckich ubraniach pozuje obok trofeum mistrzostw świata FIFA U-20 kobiet, stojąc na tle zielonej ścianki z logo turnieju i napisem 'FIFA U-20 Women’s World Cup Poland 2026'.
Konferencja prasowa przed MŚ FIFA U20 Kobiet w PolscePIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl
LOTTO-Puławy - Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja