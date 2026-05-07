Polska podjęła decyzję ws. mundialu. A jednak, burza po wyborze tego imienia

Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie ogłosił decyzję dotyczącą kobiecego młodzieżowego mundialu, który odbędzie się u nas w tym roku. I tak oficjalną maskotką Mistrzostw Świata FIFA U-20 Kobiet w Polsce została Islana. "To symbol dynamicznego rozwoju piłki nożnej kobiet, uosobienia kreatywności i energii. Jest inspirowana słowiańskim folklorem, reprezentuje ducha, który zamienia wydarzenia na boisku w czystą, nieskrępowaną radość" - czytamy w uzasadnieniu w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej federacji.

Jak zapewniono, Islana ma być kuzynką pochodzącej ze słowiańskiej mitologii rusałki i wychowywaną w lesie, nad brzegiem jeziora, strażniczą natury. Wedle opowieści, pewnego razu wydarzyło się coś, co odmieniło jej życie. Nocą dostrzegła na jeziorze Gopło czarno-białą piłkę i od tamtej chwili ona oraz właśnie ten przedmiot stały się nierozłączne.

Razem z Islaną FIFA jest gotowa przyjąć i wspierać wszystkie młode zawodniczki, które przybędą do Polski, aby zaprezentować swoje umiejętności

Wybór imienia polskiej maskotki spotyka się z burzliwym przyjęciem. Niektórym aż trudno uwierzyć, że postawiono na nazwę, która niekoniecznie od razu kojarzy się z naszym krajem.

Tak nazywa się maskotka mundialu w Polsce. Kibicom trudno uwierzyć

Po ogłoszeniu maskotki mundialu, zawrzało wokół wyboru imienia i samego jej wyglądu. "Co to jest w ogóle za imię?, "To jest żart, prawda?", "To jakiś indyjski model AI projektował?", "Czemu Islana? Czemu nie może być to odniesienie do polskich, tradycyjnych imion? To tak jak z tym Slavko i Slavek - maskotki, których nikt nie chciał kupować", "Wszystko tu jest złe", "Nazwa Islana nie ma bezpośredniego rodowodu w językach słowiańskich ani w polskiej etymologii. Brzmi raczej jak neologizm stworzony na potrzeby globalnego marketingu (łatwy do wymówienia w wielu językach)!", "Nie no, co to jest? Wygląda jak połączenie kosmitki z podrzędnego serialu sci-fi z żabą, imię kojarzące się z absolutnie niczym polskim, vibe jakiejś postaci w darmowym mmorpg. Bardzo słaby potworek", "Islana? Co to ma wspólnego z Polską?" - dopytują z niedowierzaniem internauci na platformie X.

Sprzeciw chyba za wiele jednak nie zmieni. To Islana ma być, jak zapewnia PZPN, "uosobieniem ducha, który zmienia grę w niezrównaną radość - wartość będącą fundamentem nadchodzącego turnieju". A Roberto Grassi dodaje, że dokładane są wszelkie starania, by MŚ FIFA U-20 Kobiet w piłce nożnej w Polsce były wydarzeniem klasy światowej.

W zawodach zaplanowanych w dniach od 5 do 27 września br. wezmą udział 24 najlepsze kobiece reprezentacje narodowe (Polska, jako gospodarz imprezy, została od razu zakwalifikowana do turnieju). Mecze rozgrywane będą na stadionach w czterech miastach: Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Łodzi.

