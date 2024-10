Polska perełka z szansą na wielki debiut. Wieszczą mu gwiazdorską karierę

W polskiej piłce młodzieżowej jest kilku takich piłkarzy, na których czekają kibice od dłuższego czasu. Kiedyś taką obietnicą lepszej przyszłości był, choćby Krystian Bielik . Dziś już nikt o nim w tym kontekście nie myśli. Teraz wymienia się raczej młodsze nazwiska. W tym gronie znajdziemy już głównie piłkarzy grających lub wychowanych poza granicami naszego kraju. Na pierwszy plan wysuwa się postać Jana Faberskiego, który powoli puka do drzwi Ajaxu Amsterdam.

Jakości i renomy szkółki zespołu z Amsterdamu nikomu tłumaczyć raczej nie trzeba. Mówimy o jednej z najlepszych akademii w Europie i już sam fakt tego, że 18-latek gra w młodzieżowych drużynach tego klubu jest pewnego rodzaju wyróżnieniem, a jego ostatnie występy sprawiają, że zainteresował swoją osobą trenera pierwszej drużyny, a więc Włocha Francesco Fariolego . 35-latek ma dobre wspomnienia ze współpracą z Polakami, bo to właśnie pod jego wodzą wyśmienicie grał Marcin Bułka .

Jan Faberski z szansą na debiut. Wielka okazja dla Polaka

Teraz Włoch wziął na celownik Faberskiego, który już, gdy Ajax grał z Jagiellonią Białystok , znajdował się na szerokiej liście zawodników do zabrania do Polski , ale ostatecznie nie znalazł się w kadrze i na swój debiut w pierwszej drużynie musiał poczekać jeszcze trochę.

Jak się okazuje, może to nastąpić już niebawem. Według holenderskich mediów bowiem Faberski leci z zespołem a Amsterdamu do Pragi, gdzie Ajax zagra w Lidze Europy ze Slavią. " Jan Faberski po raz pierwszy znalazł się w kadrze trenera Francesco Fariolego . Osiemnastoletni Polak w tym sezonie wystąpił osiem razy w barwach Jong Ajax" - czytamy na "Vi.nl".

Ostatnio Michał Probierz udowodnił, że nie boi się ryzyka przy wysyłaniu powołań i zaprosił na zgrupowanie Maxiego Oyedele, który ledwie co zadebiutował w barwach Legii Warszawa . Być może potencjalny debiut Faberskiego w Ajaxie również wywoła podobne ruchy. Pochwały z ust Wesleya Sneijdera nie biorą się przecież z niczego, a Holender dobrych słów Polakowi nie szczędził.

- Polakiem, którego w przyszłości widzę w Realu Madryt, jest Jan Faberski. Dobrze go znam z gry dla młodzieżowych drużyn AFC Ajax. Miał naprawdę świetny poprzedni sezon w zespole U-17. Ostatnio widziałem, jak zagrał fantastyczny mecz przeciwko PSV Eindhoven. To ogromny talent. Świetny prawoskrzydłowy, który lubi schodzić do środka. Niesamowity chłopak. Moim zdaniem może z niego wyrosnąć jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiego futbolu - powiedział kilka dni temu legendarny pomocnik [WIĘCEJ TUTAJ].