Polska młodzieżówka zagra z Anglią w Bielsku-Białej i z Węgrami w Zabrzu

- Pod koniec marca Śląsk będzie stolicą piłkarskiej Polski. 25 marca o godz. 20 w Bielsku-Białej nasza kadra do lat 20 zmierzy się z rówieśnikami z Anglii, z kolei 29 marca o godz. 16 w Zabrzu odbędzie się spotkanie Polska - Węgry reprezentacji U-21 w ramach eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy - odpowiada na pytanie "Interii" Henryk Kula, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej i wiceprezes PZPN.





Sprzedaż biletów od 10 marca

Najważniejszym meczem będzie oczywiście spotkanie pierwszej reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim, które odbędzie się 29 marca o godz. 20.45. Mecz w Chorzowie będzie albo finałem baraży o awans do finałów mistrzostw świata, albo - po porażce z Rosją - spotkaniem towarzyskim. - Otwarta sprzedaż biletów na mecz na Stadionie Śląskim rozpocznie się 10 marca. Wierzę, że spotkanie w Chorzowie będzie pojedynkiem decydującym o tym czy pojedziemy na mundial do Kataru. Liczę na to, że kibice zapełnią trybuny do ostatniego miejsca i stworzą na widowni wspaniałą atmosferę - powiedział Henryk Kula.





Oczywiście na razie nie wiadomo jeszcze czy z powodu pandemii stadion będzie w pełni otwarty na publiczności.