Czesław Michniewicz na pełnych obrotach pracuje już w saudyjskim Abha Club, a wyczekiwany start Saudi Pro League jest coraz bliżej. Jego klub na ten moment nie robi aż tak hitowych transferów jak ligowi rywale, ale to nie przeszkodziło, by trafił do niego Grzegorz Krychowiak. Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki były selekcjoner widziałby u siebie także innego kadrowicza.