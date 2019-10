Polska - Hiszpania 1:4 w el. MŚ w futsalu

Polska uległa Hiszpanii 1:4 (1:2) w swoim ostatnim meczu rozgrywanego w Zielonej Górze turnieju eliminacyjnego do mistrzostw świata. Już wcześniej Polacy stracili szanse na awans. W czwartek "Biało-Czerwoni" przegrali z Gruzją 2:3, a dzień później z Finlandią 1:2.

W drugim niedzielnym spotkaniu turnieju Finlandia pokonała Gruzję 5:2 (2:1) i razem z Hiszpanią awansowała do kolejnej fazy eliminacji.

Polska - Hiszpania 1:4 (1:2)

Bramki: 1:0 Mikołaj Zastawnik (6), 1:1 Lin (8), 1:2 Solano (18), 1:3 Lin (22), 1:4 Bebe (25).

Polska: Michał Kałuża/Krzysztof Iwanek - Remigiusz Spychalski, Piotr Łopuch, Mikołaj Zastawnik, Tomasz Kriezel - Robert Gładczak, Sebastian Leszczak, Michał Kubik, Dominik Solecki oraz Mateusz Lisowski, Piotr Pietruszko, Michał Marek, Tomasz Lutecki.

Polacy ofensywnie rozpoczęli mecz i objęli prowadzenie po akcji Michała Kubika z Mikołajem Zastawnikiem. Później Hiszpanie przyspieszyli grę, wyrównali po rzucie rożnym i kilka razy zagrozili bramce Michała Kałuży. Raz bramkarza wyręczył na linii Dominik Solecki, raz uratował go słupek.

Dwie minuty przed przerwą Polacy stracili piłkę na własnej połowie, a w efekcie - drugiego gola.

Druga część należała do Hiszpanów. Najpierw wykorzystali kolejny błąd rywali w defensywie, potem szybko rozegrali rzut wolny i prowadzili 4:1. Ich wygrana mogła być wyższa, bo znów polskiego bramkarza "wspomógł" słupek.

"Biało-Czerwoni" zajęli ostatnie, czwarte miejsce w turnieju. Podopieczni trenera Błażeja Korczyńskiego nie zdobyli punktu. Spośród dziewięciu straconych goli siedem padło po rozegraniu przez rywali stałych fragmentów (rzuty rożne, wolne i auty).

Hiszpanie to dwukrotni mistrzowie globu, drugi zespół światowego rankingu. Pozostali turniejowi przeciwnicy zostali wyłonieni w preeliminacjach. Gruzja jest klasyfikowana na 41. pozycji, Finlandia na 31. Polska zajmuje 28. lokatę.

Do eliminacji w Europie zgłosiło się 48 zespołów. Mundial, z udziałem 24 ekip, zostanie rozegrany od 12 września do 4 października 2020 na Litwie, która jako gospodarz ma zapewnione miejsce w tych zawodach.

Europejska rywalizacja o sześć miejsc w MŚ (nie licząc gospodarzy) składa się z czterech etapów - preeliminacji, rundy głównej, elitarnej i play off.

Do preeliminacji przystąpiły 32 drużyny, które zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup. Debiutanci to Niemcy, Kosowo, Szkocja i Irlandia Północna. Polacy "weszli do gry" w rundzie głównej, w której rywalizuje 16 najwyżej sklasyfikowanych ekip kontynentu oraz po dwie najlepsze z każdej z grup preeliminacji.

Dwa zespoły z każdej grupy awansują do fazy elitarnej, w której odbędą się cztery turnieje. Ich zwycięzcy zapewnią sobie prawo występu w MŚ bezpośrednio, a drużyny z drugich miejsc zagrają w play off o kolejne dwa bilety na Litwę.

Polacy w MŚ wystąpili raz - w 1992 roku w Hongkongu. Aktualnym mistrzem jest Argentyna.

Tabela końcowa:

M P Bramki

1. Hiszpania 3 9 11-4

2. Finlandia 3 6 8-7

========================

3. Gruzja 3 3 7-10

4. Polska 3 0 4-9

Piotr Girczys