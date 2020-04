Polska firma opracuje odzież dla sportowców, która zapobiegnie kontuzjom

Linię odzieży dla profesjonalnych sportowców, której zadaniem będzie ograniczenie ryzyka kontuzji zaprojektuje poznańska spółka – poinformowało w czwartek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Strój będzie wyglądał jak ubranie do biegania, jednak w odpowiednich miejscach naniesione będą specjalne czujniki.

Zdjęcie Wojciech Kamieniecki, prezes NCBR /Jan Bielecki /East News

Projekt wybrano do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka prowadzonym przez NCBR, a finansowanym z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Jego całkowity koszt wynosi 6,78 mln zł, a dofinansowanie z POIR - ponad 5 mln zł.

Jak poinformowało w czwartek NCBR, w wyniku badań przemysłowych i prac rozwojowych przygotowany zostanie strój, który ma pomóc w zapobieganiu kontuzjom w sporcie.

"Niejedna świetnie zapowiadająca się kariera sportowa została nagle złamana wskutek poważnej kontuzji. Okazuje się, że wystąpienie tego typu urazów w wielu przypadkach można jednak bardzo wcześnie przewidzieć za pomocą nowoczesnych technologii, a więc także zapobiegać im poprzez świadomy trening. Do tego właśnie zmierza projekt spółki Higgsone z Poznania, który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wesprze dofinansowaniem w wysokości ponad 5 mln zł" - mówi cytowany w komunikacie dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki.

Projektowany strój ma się składać z mocno przylegającej koszulki i spodni; będzie wyglądał jak dzisiejszy strój do biegania. Na ubranie w odpowiednich miejscach zostaną naniesione specjalne czujniki. Ciało zawodników będzie monitorowane podczas naturalnego ruchu. Rozwiązanie adresowane jest głównie do sportowców z dyscyplin takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, a także do wszystkich drużyn narodowych - wynika z informacji przekazanych przez NCBR.

"Zdrowie, w tym konkretnym przypadku zdrowie naszych sportowców, jest to z pewnością obszar, w który warto inwestować środki. Duże nadzieje wiążę z pomysłem, nad którym pracują polscy przedsiębiorcy i naukowcy, a który umożliwia pogłębioną diagnostykę i inteligentną profilaktykę kontuzji. Taki zaawansowany technologicznie strój treningowy po prostu podniesie bezpieczeństwo naszych sportowców" - mówi cytowany w komunikacie NCBR wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grzegorz Wrochna.

W aktualnej edycji konkursu Szybka Ścieżka NCBR wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów można składać do 18 czerwca br. Pierwotnie termin ten był wyznaczony na 1 czerwca, jednak w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zapadła decyzja o jego wydłużeniu.