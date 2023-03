Polska firma oficjalnym partnerem Dynama Kijów

Powstałe w Kijowie centrum jest wzorowane na kompleksach, jakimi mogą pochwalić się kluby Premier League . Przedstawiciele firmy postanowili bowiem zastosować rozwiązania wykorzystywane właśnie przez Anglików . To tam w ostatnich latach nowymi, ekskluzywnymi ośrodkami mogły pochwalić się, chociażby Leicester City , czy Liverpool FC .

Oddany do użytku w styczniu 2023 roku obiekt ma na celu nie tylko stworzenie komfortowych warunków do przedsezonowych przygotowań , ale również przyspieszenie procesu rekonwalescencji zawodników po kontuzjach .

Prezes Proud Group: Dostarczenie i montaż sprzętu stanowiły największe wyzwanie

To właśnie wtedy, podczas zgrupowań w Europie, zawodnicy Dynama mieli okazję, by po raz pierwszy trenować przy użyciu sprzętu marki "PROUD" .

Ostapczuk podkreśla, że największym wyzwaniem była logistyka dotycząca zarówno dostarczenia, jak i montażu sprzętu w Kijowie , z uwagi na trwającą tam wojnę po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ostatecznie kluczowa okazała się wielka determinacja, która doprowadziła obie strony do wspólnego sukcesu .

"Największym wyzwaniem było dostarczenie i montaż sprzętu na miejscu w Kijowie. Nie wiedzieliśmy do samego końca, czy opracowany przez nas plan, będzie możliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest w Ukrainie. Jednak determinacja po naszej stronie oraz po stronie Dynama była ogromna, co przełożyło się na nasz wielki wspólny sukces" - dodał.