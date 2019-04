​Polska - Brazylia 2-7 w towarzyskim meczu futsalu

Futsalowa reprezentacja Polski przegrała z Brazylią 2-7 (1-2) w towarzyskim meczu rozegranym w Bydgoszczy. Dwa dni wcześniej w Koszalinie Polacy przegrali 1-5.

Bramki dla Polski: Robert Gładczak (4), Mikołaj Zastawnik (28)); dla Brazylii: Ferrao (30, 31), Gadeia (7), Piotr Łopuch (19, samobójcza), Daniel (24), Bateria (26), Marlon (32).

Polska: Michał Kałuża - Piotr Łopuch, Mikołaj Zastawnik, Tomasz Lutecki, Tomasz Kriezel - Robert Gładczak, Michał Kubik, Michał Marek, Dominik Solecki oraz Sebastian Leszczak, Sebastian Grubalski, Dominik Wilk, Karol Czyszek.

Polacy dobrze rozpoczęli spotkanie z pięciokrotnymi mistrzami świata i w 4. minucie objęli prowadzenie. Robert Gładczak dopadł do odbitej przez bramkarza piłki i wepchnął ją z bliska do siatki. W kolejnych minutach oblężenie przeżywał Michał Kałuża. Skapitulował po sprytnie rozegranym przez gości rzucie wolnym.

Zespołowi trenera Błażeja Korczyńskiego nie udało się utrzymać remisu do przerwy. Po mocnym zagraniu z rzutu rożnego piłka odbiła się od Piotra Łopucha i wpadła do polskiej bramki. Po zmianie stron "Canarinhos" podkręcili tempo i pokazali kilka widowiskowych, szybkich akcji. Cztery z nich skończyły się golami. Polacy starali się wyprowadzać szybkie kontry. Po jednej z nich Sebastian Grubalski trafił w słupek, kolejną skutecznie zakończył Mikołaj Zastawnik.

Dla Polaków mecze z Brazylią były sprawdzianami przed jesiennymi kwalifikacjami do mistrzostw świata 2020.

Rok wcześniej biało-czerwoni zmierzyli się z tym rywalem w Uberabie, gdzie przegrali 1-3 i 0-5. Porażkami zakończyły się też cztery poprzednie starcia z tym rywalem. "Canarinhos" liderują światowemu rankingowi, Polska zajmuje w nim 23. miejsce.

Rywalami Polaków w październikowym turnieju eliminacyjnym MŚ 2020 będą w Zielonej Górze dwukrotni mistrzowie świata Hiszpanie oraz dwa zespoły wyłonione w preeliminacjach: Finlandia i Gruzja. Do eliminacji w Europie zgłosiło się 48 zespołów.

Finały MŚ, z udziałem 24 ekip, zostaną rozegrane od 12 września 4 października 2020 na Litwie, która jako gospodarz ma zapewnione miejsce w tych zawodach. Europejska rywalizacja o sześć miejsc w MŚ (nie licząc gospodarzy) składa się z czterech etapów - preeliminacji, rundy głównej, elitarnej i play off. Do preeliminacji przystąpiły 32 drużyny, które zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup. Debiutanci to Niemcy, Kosowo, Szkocja i Irlandia Północna.

Polacy zaczną rywalizację od turnieju rundy głównej. W tej fazie wystąpi 16 najwyżej sklasyfikowanych ekip oraz po dwie najlepsze z każdej z grup preeliminacji. Dwa zespoły z każdej grupy awansują do fazy elitarnej, w której odbędą się cztery turnieje. Ich zwycięzcy zapewnią sobie prawo gry w finałach MŚ bezpośrednio, a drużyny z drugich miejsc zagrają w play off o kolejne dwa "bilety" na Litwę.

MŚ zostaną rozegrane w Europie po raz trzeci. Ostatnio turniej gościła w 1996 roku Hiszpania. Biało-czerwoni w MŚ wystąpili raz - w 1992 roku w Hongkongu.

Autor: Piotr Girczys