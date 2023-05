Polscy sędziowie oskarżani o pijaństwo. Zdecydowana reakcja szefa UEFA

Już w samolocie doszło do awantury polskich arbitrów z dwoma greckimi kibicami mieszkającymi w Polsce. Scysja szybko eskalowała i przeniosła się do hali przylotów. Tam jej przebieg nabrał charakteru kryminalnego, bowiem pojawiły się groźby karalne. Więcej o incydencie piszemy TUTAJ .

Koniec z rekomendowanymi wizytami w Grecji. UEFA nie wyśle tam więcej swoich arbitrów

Niedługo potem z realiami futbolu w Helladzie zderzył się inny rozjemca. Chodzi o Włocha Davida Massę. Tym razem nieprzyjemności spotkały go już w trakcie rywalizacji - został uderzony w genitalia, co skrzętnie opisał w protokole po starciu Olympiakosu Pireus z AEK Ateny.

"W nawiązaniu do naszej poprzedniej korespondencji, muszę poinformować, że UEFA jest bardzo zaniepokojona kolejnym incydentem obejmującym obelgi i przemoc wobec arbitrów piłkarskich, którzy zostali wyznaczeni do sędziowania ostatnich meczów w lidze greckiej. W świetle tych wydarzeń UEFA ponownie rozważyła swoje poparcie dla wysyłania sędziów kategorii "Elite" i "A" do prowadzenia meczów play-off greckiej Superligi i postanowiła na razie zaprzestać tej praktyki" - czytamy w oficjalnym piśmie Ceferina do prezesa greckiej federacji, Panagiotisa Baltakosa.