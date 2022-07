Polscy sędziowie docenieni przez UEFA. Kolejne wyróżnienia i debiutant

Łukasz Rogowski Piłka nożna

Polscy sędziowie piłki nożnej są regularnie wyznaczani do prowadzenia spotkań prowadzonych przez UEFA. Świadczy to o zaufaniu do polskich arbitrów. UEFA dalej pokłada w naszych sędziach nadzieje, o czym świadczą kolejne nominacje na mecze europejskich pucharów.

Zdjęcie Sędzia Damian Sylwestrzak skorzystał z systemu VAR / Jakub Ziemianin / Newspix