Polscy piłkarze zmierzyli się z Haiti po 50 latach. Wyniku nie udało się powtórzyć

Kolejne zwycięstwo Mierzejewskiego i spółki. Białkowski doczekał się debiutu

Sześcioosobowa reprezentacja Polski w piłce nożnej jest właśnie w Omanie, gdzie odbywają się mistrzostwa świata. W poniedziałek podopiecznym trenera Klaudiusza Hirscha udało się świetnie wejść w turniej, bo pokonali Francuzów 3:1 . Czasu na odpoczynek było niewiele, bo już we wtorek rano czekał ich pojedynek z Haiti. Tyle że trudno było mieć pewność, iż rywale w ogóle zjawią się na stadionie. Dwa poprzednie mecze przegrali bowiem walkowerem. Tym razem również nie obyło się bez wpadki. Haitańczycy dotarli na obiekt z 20-minutowym spóźnieniem, po czym przystąpili do gry bez rozgrzewki, nie mając nawet koszulek z przydzielonymi numerami.

Polacy z miejsca przejęli inicjatywę i już w pierwszej minucie dwukrotnie obili obramowanie bramki. Na pierwsze trafienie musieliśmy czekać do 12. minuty, gdy Krystian Nowakowski z bliska wykorzystał podanie Bartłomieja Dębickiego. Biało-czerwoni poszli za ciosem i po chwili podwoili swoje prowadzenie. Tym razem do siatki trafił już sam Dębicki.

Po zmianie stron obraz spotkania się nie zmienił, a prym nadal wiódł Dębicki. Po zaledwie czterech minutach drugiej odsłony "przełamał" ręce haitańskiego bramkarza, zaliczając dublet. Wraz z upływem kolejnych akcji, biało-czerwoni zdejmowali nogę z gazu, ale udało im się dołożyć jeszcze jedną bramkę. W 31. minucie Dawid Linca poszedł za akcją do końca, wyłuskał futbolówkę pod bramką przeciwników i strzelił swojego debiutanckiego gola. Przy wyniku 4:0 doszło do ważnego wydarzenia, bo swoje pierwsze spotkanie w sześcioosobowej kadrze zaliczył Bartosz Białkowski. Chociaż doświadczony golkiper z pewnością liczył na zachowanie czystego konta, w końcówce musiał wyjąć piłkę z siatki po strzale z bliska. Na nic więcej nie było jednak stać Haiti, a Polacy z kompletem zwycięstw i bilansem bramek 7:2 mogą spokojnie przygotowywać się do kolejnych wyzwań.