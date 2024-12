Polscy piłkarze w ćwierćfinale mistrzostw świata! Rywale kompletnie rozbici

Trzeba przy tym przyznać, że "Biało-Czerwoni" radzą sobie na mundialu wręcz śpiewająco - w grupie ograli kolejno Francję (3:1), Haiti (4:1), Turcję (7:0) i Pakistan 3:1. 6 grudnia podeszli zaś do 1/8 finału MŚ i... tu również skończyło się absolutną dominacją.

Socca World Cup. Widowiskowy triumf Polski, "Biało-Czerwoni" w ćwierćfinale MŚ!

Polacy bowiem całkowicie rozbili drużynę Egiptu, wygrywając koniec końców aż 6:0. Wielkie strzelanie zaczęło się już w 1. minucie, kiedy to do siatki trafił Dębicki - poszedł on zresztą za ciosem i w 10. minucie skompletował dublet.