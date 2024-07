Polscy bohaterowie upamiętnieni. "Koszulki rozeszły się w 2 minuty"

NAC Breda to najbardziej polski z holenderskich klubów. Breda co roku upamiętnia polskich bohaterów, którzy pomogli miastu zrzucić hitlerowskie jarzmo. W tym roku w 80-lecie wyzwolenia, NAC zagra w okazjonalnych koszulkach upamiętniających bohaterów. Asystentem trenera w polskim klubie jest Tomasz Kaczmarek, a bramkarzem Daniel Bielica, istnieje spora szansa, że na zasadzie wypożyczenia z Pogoni Szczecin, dołączy do nich napastnik, Kacper Kostorz. Holandia zagra dziś o 18 z Rumunią w meczu, którego stawką będzie ćwierćfinał mistrzostw Europy.