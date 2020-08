Gregoire Nitot przejmując kilka miesięcy temu Polonię Warszawa zapracował na kredyt zaufania fanów tego klubu. Swoją wypowiedzią na temat cen biletów wywołał jednak sporą burzę wśród kibiców Polonii.

Burza właściwie rozpętała się już w momencie, gdy fani Polonii poznali ceny biletów na nadchodzące spotkania swojej drużyny. Pojedyncza wejściówka ma kosztować nawet 40 zł, a karnet na rundę jesienną - 420 zł. To ceny przekraczające zazwyczaj stawki obowiązujące w Ekstraklasie.



Nic dziwnego więc, że ustalone ceny błyskawicznie spotkały się z falą krytyki.



Właściciel Polonii Gregoire Nitot nic sobie jednak z tego nie robi. Co więcej, w kontrowersyjny sposób odpowiedział narzekającym kibicom.



- Jeżeli kibice narzekają, że bilet jest za drogi, to mam to w d***, naprawdę - stwierdził francuski właściciel Polonii.

- Nie chodźcie na mecze, jeżeli was nie stać. Klub znowu może upaść - w takich słowach Nitot wytłumaczył konieczność utrzymania wysokich cen biletów.



