Polki obdarte ze złudzeń przez Niemki. Bolesna porażka w Rostocku

Był taki czas, że reprezentacja Polski kobiet miała naprawdę dobrą serię meczów bez porażki w meczach o punkty. Mowa dokładnie o okresie od 1 września 2022 roku , gdy Biało-Czerwone pokonały Albanię w mistrzostwach świata kobiet, aż do 5 kwietnia 2024 roku , gdy nasza kadra przegrała z Islandią w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy w Szwajcarii.

Polki postawiły się Niemkom w Rostocku. Zacięty mecz w walce o Euro

To spotkanie zaczęło się zaskakująco dobrze dla naszych pań, bo to one pierwsze wyszły na prowadzenie, a konkretnie gola na 1:0 dla Polek strzeliła w pierwszej minucie Natalia Padilla po asyście Ewy Pajor. Gospodynie tego pojedynku miały prawo być w szoku, ale jeszcze przed końcem pierwszej połowy straty odrobiły za sprawą gola samobójczego Wiktorii Zieniewicz i do przerwy mieliśmy 1:1.