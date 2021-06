Walka o mistrzostwo Francji w piłce nożnej kobiet była zacięta do samego końca. O tytuł od dłuższego czasu rywalizowały już tylko dwie drużyny - PSG oraz Olympique Lyon, zespół będący dominatorem rozgrywek przez 14 lat.

30 maja obie drużyny spotkały się w przedostatniej kolejce i zagrały na remis 0-0. W ostatniej serii spotkań, choć Lyon pokonał aż 8-0 Fleury 91, nie był już w stanie dogonić paryżanek, które także spokojnie pokonały przeciwniczki z Dijon 3-0 po golach Dabritz, Paredes i Huitemy. Ostatecznie PSG zakończyło sezon z 62 punktami na koncie, notując jedno "oczko" więcej od Olympique Lyon.



Paulina Dudek dołożyła swoją cegiełkę do sukcesu

Do mistrzostwa w dużej mierze przyczyniła się m.in. polska obrończyni Paulina Dudek, która choć ostatni mecz ligowy spędziła na ławce, to przez cały sezon stanowiła podporę paryskiej defensywy.



Dudek do PSG przeszła na początku 2018 roku. Wcześniej przez kilka lat grała dla Medyka Konin.



Pierwszy taki tytuł PSG

To pierwsze w historii mistrzostwo dla żeńskiej drużyny Paris Saint-Germain. Ostatnią ekipą, która sięgnęła po ten triumf przed "erą Lyonu", było FCF Juvisy, które ligę zwyciężyło w 2006 roku.

W sobotę 5 czerwca zostaną rozegrane pozostałe spotkania kobiecej ligi francuskiej. Wyniki meczów nie wpłyną już jednak na pierwsze trzy miejsca w tabeli. PSG awansowało do Ligi Mistrzyń, z kolei Olympique Lyon i Bordeaux zagrają w kwalifikacjach do tych rozgrywek.



Z ligi spadają Issy i Le Havre.

Zdjęcie Paulina Dudek (na pierwszym planie) z PSG dotarła także do półfinału Ligi Mistrzyń. Paryżanki uległy jednak późniejszym triumfatorkom rozgrywek z FC Barcelona / AP/Associated Press/East News / East News

