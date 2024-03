Polityk PiS forsował gigantyczną dotację wbrew przepisom? "Nie pójdę za niego siedzieć". Mamy komentarz Bortniczuka

Jak ustalił Szymon Jadczak z portalu Wirtualna Polska były minister sportu Kamil Bortniczuk do samego końca kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości forsował, mimo sprzeciwu współpracowników, gigantyczną dotację dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, z pominięciem oficjalnych procedur. Zdecydowane weto w tej sprawie miała postawić Danuta Dmowska-Andrzejuk, która obawiała się, że może zakończyć się to nawet odpowiedzialnością karną. W rozmowie z Interią do tezy zawartej w tekście odniósł się sam Bortniczuk, który zdecydowanie zaprzeczył, jakoby doszło do jakichkolwiek rozmów z jego następczynią w sprawie dotacji dla PZPN.