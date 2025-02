Polityczni wrogowie wspólnie zorganizują wielki turniej. Szokująca decyzja UEFA

Podczas kolejnych losowań, które przeprowadzane są przez Europejską Unię Piłkarską, widzowie zmuszeni są do zapoznawania się z szeregiem obostrzeń, które wprowadza UEFA , aby nie doszło do sytuacji, w której wrogie sobie państwa walczą ze sobą na murawie.

To byłoby bowiem zwyczajnie niebezpieczne. Tak jest w przypadku zestawienia Hiszpanii z Gibraltarem, Armenii z Azerbejdżanem , Kosowa z Bośnią i Hercegowiną , Kosowa z Serbią, a także Białorusi i Ukrainy . Tych par mogłoby być pewnie jeszcze więcej.

Zaskakujący wybór UEFA. Trudno było to przewidzieć

Co ciekawe, na tej liście nie znalazły się Serbia i Albania, a konflikt między tymi krajami jest niezaprzeczalny i sięga końca XX wieku. W 1991 roku Albańczycy, którzy zamieszkiwali Kosowo zażądali niepodległości, co doprowadziło do konfliktu serbsko-albańskiego, który zakończył się w 1999 roku dopiero po interwencji NATO.