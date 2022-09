Policja ujęła w pościgu prezesa klubu. Najpierw wypił, potem dachował

Piłka nożna

Artur C. miał we krwi ponad 2,5 promila alkoholu. W takim stanie spowodował wypadek samochodowy i uciekł z miejsca zdarzenia. Został ujęty w wyniku policyjnego pościgu. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

