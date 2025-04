Półfinał Ligi Mistrzów już blisko, a tu takie wieści o Fabiańskim. Zadebiutuje w nowej roli

W decydującą fazę wchodzą rozgrywki Ligi Mistrzów. W półfinale zmierzą się ze sobą Arsenal i Paris Saint-Germain, a także FC Barcelona z Interem Mediolan . Pierwszy z wymienionych odbędzie się już we wtorek o 21:00. W dzień meczu kibice zostali poinformowani przez transmitujący spotkanie Canal+ o obsadzie komentatorskiej tej rywalizacji. Uczestnictwo jednego z nich to prawdziwa sensacja .

Obok Marcina Rosłonia za mikrofonem usiądzie piłkarz Premier Leauge, a dokładniej West Hamu - Łukasz Fabiański. Skomentuje on to spotkanie prosto z Emirates Stadium. Dla 40-latka będzie to debiut w tej roli. Przed tym wydarzeniem wielokrotnie pojawiał się w studiu telewizyjnym jako ekspert, chociażby podczas Euro 2024.