W drugim półfinałowym spotkaniu Klubowych Mistrzostw Świata 2019, meksykańska drużyna CF Monterrey gra z Liverpoolem. W pierwszym półfinale Flamengo wygrało z Al-Hilal. Z kim triumfatorzy Copa Libertadores zmierzą się w finale? Śledź relację razem z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Ligi Angielskiej. Aston Villa - Liverpool 5-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Reklama

Liverpool z powodu kolizji terminów rozegra dzisiaj drugie spotkanie dzień po dniu . Wczoraj "The Reds" przegrali w Pucharze Ligi Angielskiej aż 0-5. W meczu wystąpili jednak młodzieżowi zawodnicy klubu prowadzeni przez Neila Critchley'a, który na co dzień trenuje zespół U-21. Pierwszy skład udał się już do katarskiej Dohy, gdzie śledzili poczynaniach swoich młodszych kolegów w telewizji.



Zdecydowanym faworytem spotkania jest rzecz jasna Liverpool. CF Monterrey występuje w rozgrywkach ligi meksykańskiej i właściwy sezon zakończył na 8. miejscu, które dało im awans do fazy play-off. Podopieczni Antonio Mohameda sprawują się tam całkiem nieźle i w finale zmierzą się z ekipą Club America.



Klubowe MŚ - wyniki, terminarz, strzelcy

Zgodnie z przewidywaniami w pierwszych minutach spotkania lepiej wyglądali piłkarze Liverpoolu. Co prawda Monterrey udało się raz przedostać bliżej bramki Alissona, to i tak ewentualne trafienie nie zostałoby uznane z powodu spalonego. "The Reds" odpowiedzieli po chwili niecelnym uderzeniem Xherdana Shaqiriego.

Podopieczni Juergena Kloppa przeważali i już w 12. minucie udało im się trafić do bramki. Mohamed Salah zagrał świetną prostopadłą piłkę do Naby Keity, który pewnym strzałem dopełnił formalności. Drużyna z Meksyku nie dała się jednak zepchnąć do defensywy i po niespełna dwóch minutach doprowadziła do wyrównania. Po sporym zamieszaniu w polu karnym bramkarz "The Reds" obronił uderzenie Jesusa Gallardo, ale był bezradny wobec dobitki Rogelio Funesa Moriego.

Bramka piłkarzy Mohameda jeszcze bardziej pobudziła Liverpool i w 23. minucie ponownie zagrozili oni bramce Marcelo Barovero. James Milner rozegrał z Salahem akcję na jeden kontakt. Egipcjanin odegrał piętą, a Milner znalazł się w sytuacji sam na sam, lecz nie udało mu się pokonać bramkarza Monterrey. Niewykorzystana okazja mogła się zemścić już po chwili. Pabon Rios dobrze znalazł się w bocznej strefie pola karnego i oddał strzał, który sparował Allisson.



Tuż przed zakończeniem pierwszej części gry zawodnicy Monterrey wyprowadzili bardzo groźną akcję, po której Pabon próbował zagrać futbolówkę wzdłuż linii bramkowej. Podanie przeciął jednak bramkarz "The Reds". Mecz był rozgrywany w całkiem niezłym tempie i kilka chwil potem Keita otrzymał kolejne dobre podanie na dobieg. Tym razem gwinejski piłkarz nie dał rady pokonać Barovero.



CF Monterrey - Liverpool FC 1-1, przerwa

Klubowe MŚ

2019-12-18 18:30 | Stadion: Khalifa International Stadium | Arbiter: R. Tobar CF Monterrey Liverpool FC 1 1 DO PRZERWY 1-1 R. Funes Mori 14' N. Keïta 11'

1 1 CF Monterrey Liverpool FC Alisson Gomez Robertson Shaqiri Henderson Keïta Lallana Milner Oxlade-Chamberlain Salah Origi Barovero Medina Montes Sánchez Vangioni Gallardo Ortiz Gamarra Pizarro Thomas Funes Mori Pabón Ríos Rodríguez Gómez SKŁADY CF Monterrey Liverpool FC Marcelo Alberto Barovero Alisson Becker John Stefan Medina Ramírez Joe Gomez Cesar Jasib Montes Andrew Robertson Nicolás Gabriel Sánchez Xherdan Shaqiri Leonel Ezequiel Vangioni Jordan Henderson Jesus Gallardo 11′ 11′ Naby Deco Keita Celso Fabián Ortiz Gamarra Adam Lallana Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas James Milner 14′ 14′ Rogelio Gabriel Funes Mori Alex Oxlade-Chamberlain Dorlan Mauricio Pabón Ríos Mohamed Salah Carlos Alberto Rodríguez Gómez Divock Origi REZERWOWI Luis Alberto Cárdenas López Andrew Lonergan Edson Alan Reséndez Sánchez Adrián San Miguel del Castillo Jose Basanta Trent Alexander-Arnold Edson Antonio Gutiérrez Moreno Neco Williams Miguel Layun Curtis Jones Johan Felipe Vásquez Ibarra Sadio Mané Arturo Alfonso González González . Roberto Firmino Jonathan Alexander González Mendoza William Sergio Mejía Castillo Maximiliano Eduardo Meza Jonathan Urretaviscaya Ángel Zaldívar Caviedes

STATYSTYKI CF Monterrey Liverpool FC 1 1 Posiadanie piłki 33% 67% Strzały 5 3 Strzały na bramkę 3 2 Faule 4 7 Spalone 3 0