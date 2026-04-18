Polak znów błysnął w Niemczech. Korona coraz bliżej. "Fenomenalna akcja"

FC Magdeburg pokonał Fortunę Duesseldorf 2:0 w meczu 30. kolejki niemieckiej 2. Bundesligi. Wynik otworzył w 2. minucie Laurin Ulrich, a zamknął w 16. Mateusz Żukowski. Świetnie wyszedł do podania Barisa Atika i jednym "magicznym dotknięciem" pokonał Floriana Kastenmeiera.

Był to gol typowej "dziewiątki", lisa pola karnego. "Znów to zrobił. On wie, gdzie się znaleźć w polu karnym w odpowiednim czasie. Fenomenalna akcja, to podanie wręcz wymarzone dla Polaka. Zewnętrzna część stopy, bardzo trudne uderzenie, ale jednak zdołał zmieścić tę piłkę przy prawym słupku bramkarza" - powiedzieli komentatorzy Eleven Sports Tomasz Górski i Piotr Czachowski.

Nie ma mowy o spalonym, kapitalna piłka i tylko delikatne muśnięcie, ale takie, które kieruje piłkę do bramki. To jest wielki, wielki piłkarz

Rozwiń

Żukowski z trzema golami przewagi. Teraz czas na ruch jego rywali

Ma już 17 goli na zapleczu Bundesligi. Umacnia swoją pozycję lidera w wyścigu o koronę króla strzelców. Jego główni rywale mają po 14 - Marvin Wanitzek z Karlsruhera, Isac Lidberg z Darmstadt i Filip Bilbija z Paderborn.

Wynik sobotniego starcia mógł być wyższy, ale trafienie Alexandra Nollenbergera z 55. minuty wycofał VAR.

Żukowski opuścił murawę w 89. minucie, zmienił go Szwed Alexander Holmstrom.

Magdeburg przynajmniej na jakiś czas przesunął się z 15. na 13. miejsce w tabeli. Ma obecnie 33 punkty. Do rozegrania ma jeszcze 4 mecze.

Mateusz Żukowski w 1.FC Magdeburg

