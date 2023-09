Stolarczyk jest w Polsce postacią dość mało znaną. Przygodę z piłką zaczynał w Chęcinach, a do Leicester trafił nie jako w pełni ukształtowany zawodnik, lecz jako zaledwie 17-latek , początkowo uczący się w tamtejszej klubowej akademii. Od tamtej pory minęło kilka lat, ale Stolarczyk był przede wszystkim wypożyczany. W ubiegłym sezonie grał w Hartlepool United , klubie występującym na piątym poziomie rozgrywkowym w Anglii , a po spadku Leicester z Premier League niespodziewanie jeszcze w sierpniu dostał szansę występu w ligowym meczu na zapleczu angielskiej elity.

Dla Stolarczyka było to pierwsze oficjalne seniorskie spotkanie w barwach Leicester. W środowy wieczór zagrał ponownie, tym razem z rywalem z marzeń - 22-latek, który jeszcze kilka miesięcy temu grał w piątej lidze, zmierzył się z Liverpoolem w Pucharze Ligi Angielskiej.

Skład Liverpoolu był bardzo daleki od zestawienia, które na co dzień gra w Premier League - z wyjściowej jedenastki z ostatniego meczu ligowego w pierwszym składzie zagrał tylko Curtis Jones. Na Anfield Road gospodarze mimo to liczyli na sukces, ale już w 3. minucie spotkania stracili bramkę. Leicester ruszyło z błyskawiczną kontrą, która przyniosła gola - do siatki trafił Kasey McAtter.