Polak zachwyca na drugim końcu świata. Ależ gol, coś niesamowitego [WIDEO]

Od czasu, gdy w 2020 roku Patryk Klimala po raz pierwszy opuścił polską ligę, napastnik rodem ze Świdnicy zaliczył drużyny z naprawdę różnych zakątków świata. Zaczęło się od Celtiku, a potem było już coraz bardziej egzotycznie.

Piłkarz trafił chociażby do New York Red Bulls czy Hapoelu Beer Szewa, a będąc formalnie graczem Śląska Wrocław zaliczył on też wypożyczenie do Sydney FC. W czerwcu 2025 roku tymczasem po raz drugi - po przygodzie w Izraelu - trafił do Azji, gdzie związał się z FC Seoul.

Cudowny gol Klimali w Korei. Całkowicie zaskoczył bramkarza

Ostatnio w Korei Południowej Klimala prezentuje przy tym absolutnie topową formę - przed marcową przerwą reprezentacyjną zdołał on odnotować dublet w spotkaniu z Gwangju FC (i to podczas wyłącznie 45-minutowego występu), a teraz zachwycił też w rywalizacji z FC Anyang.

To właśnie Polak był tym, który otworzył wynik spotkania, trafiając do siatki w samej końcówce pierwszej połowy - i to w jakim stylu! Nagranie z trafienia "za kołnierz" bramkarza momentalnie poniosło się po sieci:

Niestety dla Klimali i jego kolegów z drużyny rywale w drugiej części zmagań zdołali odpowiedzieć golem Airtona w 78. minucie i tym samym potyczka zakończyła się remisem, który jednocześnie przerwał serię czterech kolejnych ligowych zwycięstw Seulczyków. Dobry jednak i zdobyty jeden punkt...

FC Seoul szykuje się do ligowego hitu. Kolejna szansa dla Klimali na zabłyśnięcie na boisku

FCS swoje kolejne starcie w koreańskiej ekstraklasie rozegra 11 kwietnia - i będzie tu mowa o wielkim hicie, bowiem rywalem stołecznego klubu stanie się w tym przypadku Jeonbuk Hyundai Motors FC, a więc dojdzie do konfrontacji pierwszej i drugiej ekipy tabeli K League 1. Przekonamy się, czy Patryk Klimala i wówczas zdoła powiększyć swój dorobek strzelecki.

