Michał Karbownik piłkarzem jesienie w Fortunie Dusseldorf

Dzięki temu Polak został nominowany do tytułu piłkarza rundy, obok sześciu innych zawodników. Ostatecznie to jednak Karbownik zgarnął wyróżnienie.

Karbownik do końca nie może być jednak zadowolony z jesieni, ponieważ miał nadzieję, że pojedzie na mistrzostwa świata do Kataru. Były piłkarz m.in. Legii Warszawa znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji, ale Czesław Michniewicz nie zdecydował się go powołać do grupy 26 piłkarzy jadących na mundial.