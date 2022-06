Polak wybrany do meczu gwiazd. Z del Piero, Cannavaro czy Trezeguet

Spotkanie zostanie rozegrane w rumuńskim Cluj i będzie finałem dwudniowego festiwalu sportowego. W obu drużynach roi się od gwiazd światowego futbolu, które odpowiedział na zaproszenie Mutu.

Trener wędrownik

Obecnie 43-letni napastnik w reprezentacji Rumunii zagrał 77 razy (35 goli) - wystąpił z nią na Euro 200 i Euro 2008. W trakcie kariery grał m. in. w Interze Mediolan, Chelsea Londyn, Parmie czy Juventusie. Potem próbował sił jako trener (m. in. reprezentacji młodzieżowej), a obecnie jest dyrektorem sportowym Rapidu Bukareszt.

Najdłużej - pięć lat - występował w Fiorentinie. Tam jego trenerem był m. in. Cesare Prandelli, który poprowadzi zespól gwiazd. Ten trener jest doskonale jest też znany w Polsce - był selekcjonerem reprezentacji Włoch podczas Euro 2012. Dotarł z nią do finału mistrzostw rozgrywanych w Polsce i Ukrainie. Wtedy też zasłynął z pieszej pielgrzymi z Wieliczki do klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach (około 25 km).

Zagra zdobywca złotej piłki

W zespole "Świata" zagrają w większości zawodnicy, z którymi grał w jednej drużynie jak np. zdobywca złotej piłki Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero (obaj w Juventusie), Luca Toni, Tomas Ujfalusi (obaj Fiorentina), Claude Makelele (Chelsea) czy Alberto Gilardino (Hellas Werona). Są też piłkarze, z którymi znał się z boisko jak Fernardo Couto czy David Trezeguet.

Także z Pawłem Golańskim nie grali w jednym drużynie, ale raz zagrali przeciwko sobie. W sezonie 2008/2009 zmierzyli się w Lidze Mistrzów. 14-krotny reprezentant Polski był wtedy zawodnikiem Steauy Bukareszt, a Mutu Fiorentiny. Włosi wygrali 1:0 po bramce Gilardino. Okazuje się jednak, że Golańskiego z Mutu łączy interesy i Rumun postanowił zaprosić wspólnika. Polak obecnie pełni funkcję dyrektora sportowego beniaminka Ekstraklasy Korony Kielce.

W zespole Team Rumunia prowadzonym przez legendę tamtejszej piłki Gheorghe Hagiego zagra sporo reprsentantów tego kraju - m. in. Bogdan Stelea, Razvan Rat, Ciprian Marica, Adrian Ilie czy Daniel Niculae.