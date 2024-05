Polak w czołówce. Przed nim mistrz świata i gwiazda Manchesteru City

Skóraś przez wiele lat występował w Lechu Poznań , z którym wywalczył mistrzostwo Polski w sezonie 2021/22. Przed obecnymi rozgrywkami został sprzedany przez "Kolejorza" za sześć milionów euro do Belgii.

W Club Brugge zawodnik jednak częściej przesiadywał na ławce, a jeśli wchodził to na krótko. Od pewnego czasu to jednak się zmieniło. I w tym momencie pomocnik ma już na koncie 43 występy we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił cztery gole i zaliczył osiem asyst.