W czwartek swoje pożegnanie miał były reprezentant Niemiec z polskimi korzeniami, a więc Łukasz Podolski. Mistrz świata z 2014 roku swój pożegnalny mecz rozgrywał w Kolonii. Na trybunach, murawie i ławkach trenerskich mogliśmy oglądać praktycznie same legendy piłki.

Polak ugodzony nożem. Sprawca nastolatkiem

Niestety do bardzo przykrych scen doszło przed samym spotkaniem i ucierpiał w nich polski kibic, ale do dziś nie było wiadomo, kto jest sprawcą [WIĘCEJ TUTAJ]. Ta sprawa została już rozwiązana, o czym pisze niemieckie "Welt". Według doniesień dziennikarzy był to ledwie 17-letni Marokańczyk.