Polak szaleje w nowym klubie. Co za gol, stadiony świata. "Zachwycajcie się"

Wyjazdowy mecz Cruz Azul z Mazatlan był piątym spotkaniem Mateusza Bogusza w nowych barwach. Polak wreszcie wpisał się na listę strzelców, zrobił to we wspaniałym stylu. W 62. minucie konfrontacji przymierzył z rzutu wolnego tak, że bramkarz nawet nie zamierzał podejmować próby interwencji. Piłka jeszcze odbiła się od poprzeczki, co tylko dodało trafieniu urody.