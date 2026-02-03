Polak strzelił gola Liverpoolowi. Gigant za burtą, sceny tuż przy granicy

Fabian Bzdyl dopiero od kilku miesięcy reprezentuje barwy słowackiego klubu. Wcześniej nastolatek pozostawał wierny macierzystej drużynie. Dla Cracovii strzelił między innymi dwie bramki w PKO BP Ekstraklasie, ale na tym zatrzymał się jego licznik, ponieważ przeniósł się do naszych południowych sąsiadów. "Były oferty z większych klubów, ale dla mnie priorytetem jest rozwój i doskonalenie umiejętności. MSK Zilina jest do tego idealnym miejscem" - mówił tuż po podpisaniu umowy, cytowany przez "transfery.info". "Jestem trochę smutny, że opuścił klub" - przyznawał z kolei Luka Elsner.

Żal u obecnego trenera "Pasów" będzie jeszcze większy, gdy dotrą do niego doniesienia z miasta leżącego niedaleko polskiej granicy. Dziś do Żyliny zawitał legendarny Liverpool. Mowa jednak nie o seniorach, a o graczach do lat 19. Oba zespoły zmierzyły się w ramach 1/16 UEFA Youth League. Angielski gigant rozpoczął potyczkę zgodnie z planem, bo już w czwartej minucie objął na prowadzenie po trafieniu Kierana Morrisona. Licznie zgromadzeni kibice liczyli jednak na przebudzenie swoich ulubieńców. I doczekali się przełomu podczas trwania pierwszej połowy.

MSK Zilina triumfuje z Liverpoolem. Wielki powrót Słowaków, Polak bohaterem

Bohaterem drużyny grającej w żółtych koszulkach okazał się właśnie Fabian Bzdyl. Polak dopadł do piłki na skraju pola karnego oponentów, uderzył z półwoleja, po czym futbolówka wpadła do siatki. Fani wprost oszaleli z radości. A wraz z nimi nasz rodak, który wreszcie się przełamał i zdobył debiutanckiego gola poza ojczyzną. "Moim zdaniem Fabian jest graczem pierwszej połowy! Oby utrzymał tę formę na drugie 45 minut" - meldował na platformie X obecny na meczu użytkownik "Buckarobanza".

Po zmianie stron nastolatek nie przestawał błyszczeć. Wraz z nim rozkręcili się także jego koledzy. Efekt? Po nieco ponad godzinie gry rezultat był już korzystny dla miejscowych. "2-1 i asysta drugiego stopnia Fabiana" - meldował wspomniany wyżej internauta. "Chwilę wcześniej mógł dorzucić asystę ale był słupek, chłop przewyższa wszystkich o klasę" - zauważył inny z dumnych rodaków. Piłkarzom z Żyliny pozostało tylko wtedy utrzymać pozytywny wynik do samego końca.

I zrobili to, dzięki czemu awansowali do 1/8 finału zmagań. W UEFA Youth League na tym etapie nie gra się rewanżów. Świętowanie nie miało końca. Taniec radości na trybunach trwał przez około kwadrans.

MSK Zilina U19 - Liverpool FC U19 2:1

