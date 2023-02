Polak stoi przed wielką szansą. Gwiazdy go zignorowały

Trafienie gracza AMP Futbolu Marcina Oleksego zostało nominowane do nagrody im. Ferenca Puskasa dla najpiękniejszego gola roku. Polak walczy o nagrodę z Dimitri Payetem i Richarlisonem. Wszystko rozstrzygnie się podczas gali FIFA The Best, która odbędzie się w Paryżu. Jak informuje TVP Sport, sukces Oleksego przeszedł bez echa w świecie polskiego futbolu.