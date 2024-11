Polak siedział z boku, prezes bił sędziego. Ogłoszono wyrok. Bez cienia litości

Prezes klubu w bandyckim amoku. Po niemal roku usłyszał wyrok, idzie za kraty

W dniu, w którym doszło do haniebnego incydentu, piłkarzem Ankaragucu pozostawał Rafał Gikiewicz. Cały mecz z Rizesporem obserwował wówczas z ławki rezerwowych. Niebawem przeniósł się do łódzkiego Widzewa, którego barw broni do dzisiaj.